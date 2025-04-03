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«Преступность — единственный способ выжить». Летсиль Тебого — о детстве в Ботсване

«Преступность — единственный способ выжить». Летсиль Тебого — о детстве в Ботсване
Летсиль Тебого
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Олимпийский чемпион 2024 года в беге на 200 м, призёр чемпионатов мира 21-летний Летсиль Тебого рассказал, как спорт повлиял на его с друзьями жизнь в Ботсване.

«Спорт действительно очень помог мне, потому что в районе, где я рос, было много преступников. Мы думали, что это [совершение преступлений] единственный способ выжить. Но, занимаясь спортом, я знал, что мне нужно ходить в школу, на тренировки. Я уставал, и не было времени бродить по улицам. Я привлёк [в спорт] нескольких своих друзей, теперь они играют в футбол. Мы всегда говорим о том, что, если бы этого не случилось, где бы мы оказались?» — приводит слова Тебого Reuters.

Ранее Тебого заявил, что останется жить в родительском доме, несмотря на подаренную недвижимость за победу на ОИ в Париже.

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