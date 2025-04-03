Тимур Турлов — лучший спортивный менеджер Казахстана по версии Metaratings Top Awards

CEO Freedom Holding Corp Тимур Турлов получил национальную премию в области спорта и бизнеса Metaratings Top Awards. Награда присуждена в номинации «Лучший спортивный менеджер». Ещё одну награду получил Freedom JFL — проект признан «Лучшей спортивной организацией».

По инициативе бизнесмена в Казахстане была создана Юношеская футбольная лига (ЮФЛ). В этом году под эгидой лиги состоятся пять турниров, в которых примут участие 1620 игроков из 54 команд, представляющих 17 регионов страны. Также впервые в турнире выступят девушки до 17 лет и юноши не старше 2010 года рождения.

Турлов заявил, что планирует инвестировать в строительство современной футбольной академии в Караганде. Ожидается, что в спортивном кластере будут стадион на пять тысяч зрителей, манеж, тренировочное поле, фитнес-зал и восстановительные кабинеты.

Freedom Holding Corp уделяет значительное внимание благотворительности. Так, Турлов направил 1 млрд тенге на помощь пострадавшим от паводков. В прошлом году Юношеская футбольная лига провела несколько благотворительных акций помощи центру социальной поддержки пожилых людей и помогла воспитанникам детского дома.