В США рапиристка отказалась соревноваться с трансгендером*. Её за это дисквалифицировали

В США была дисквалифицирована рапиристка после отказа проводить поединок на турнире по фехтованию в Университете Мэриленда с трансгендером*. Об этом сообщил Relevo. Уточняется, что Стефани Тёрнер встала на колено, тем самым продемонстрировав отказ от фехтования с Редмондом Салливаном.

Фото: кадр из видео

Фото: кадр из видео

Затем организаторы соревнований решили дисквалифицировать Тёрнер, сославшись на правила Международной федерации фехтования. До этого момента спортсменка выиграла четыре поединка в групповом этапе. Салливан занял 24-е место из 39 возможных.

«Это, возможно, на мгновение разорвёт мою жизнь на части. Не думаю, что впредь мне будет легко ездить на турниры. Не думаю, что мне будет легко тренироваться», — приводит слова Тёрнер Relevo со ссылкой на Fox News.

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