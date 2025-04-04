Российская гимнастка Лейла Васильева получила нейтральный статус от FIG

17-летняя российская гимнастка Лейла Васильева получила нейтральный статус для выступления на международных турнирах, сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

Васильева является победителем Игр БРИКС 2024 года в личном многоборье.

Ранее семь российских гимнастов вошли в официальную заявку на этап Кубка мира, который пройдёт с 10 по 13 апреля в Осиеке. В состав попали три женщины и четверо мужчин.

Напомним, в марте 2022 года FIG отстранила российских гимнастов от выступлений на турнирах под эгидой организации. Позднее международная федерация смягчила санкции и допустила российских спортсменов в нейтральном статусе, но при этом участие в командных дисциплинах исключила.