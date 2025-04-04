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«Чеховские медведи» уступили «Зениту» в полуфинале Кубка России по гандболу

«Чеховские медведи» уступили «Зениту» в полуфинале Кубка России по гандболу
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Подмосковный клуб «Чеховские медведи» потерпел поражение от санкт-петербургского «Зенита» в полуфинальной игре Кубка России по гандболу — 2024/2025. Счёт — 26:23 в пользу гостей из Санкт-Петербурга.

За бронзовые награды Кубка страны «Чеховским медведям» предстоит сыграть в субботу, 5 апреля, с гандбольным клубом «СКИФ» из Краснодара. За главный титул поспорят ЦСКА и «Зенит» также в субботу.

Ранее гандбольный клуб «Чеховские медведи» (Московская область) обыграл московский клуб ЦСКА в гостевом матче OLIMPBET Суперлиги со счётом 26:23 (14:12). Самым результативным игроком встречи стал Станислав Шабельников из ЦСКА, на его счету семь очков. У «Чеховских медведей» Александр Ермаков и Антон Аксюков набрали по пять очков.

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