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Садулаев не выступит на ЧЕ по борьбе в Братиславе из-за отказа в получении визы

Садулаев не выступит на ЧЕ по борьбе в Братиславе из-за отказа в получении визы
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Двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), шестикратный чемпион мира российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев не выступит на чемпионате Европы в Братиславе. Спортсмену отказали в получении визы.

«Садулаеву отказали в визе. Мы поставили Курбанова», — сообщил главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов в интервью ТАСС.

Чемпионат Европы в Братиславе пройдет с 7 по 13 апреля. Ранее Абдулрашид Садулаев не был допущен МОК к участию в Олимпиаде-2024 в Париже. В октябре 2024 года российский борец в шестой раз в карьере выиграл чемпионат мира, выступив в весовой категории до 92 кг.

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