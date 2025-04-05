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«Ещё не принял решения». О'Салливан — об участии на ЧМ по снукеру

«Ещё не принял решения». О'Салливан — об участии на ЧМ по снукеру
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Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан высказался о выступлении на чемпионате мира по снукеру — 2025.

«Пока не знаю. Я ещё не принял решения, вероятно, приму решение, может быть, 17 или 18 апреля. Я не знаю, когда у меня первая игра, поэтому постараюсь оставить себе как можно больше времени. Я бы очень хотел поехать туда и сыграть, я бы очень хотел иметь уверенность в том, чтобы достать свой кий и пойти играть в снукер. Мне просто нужно дать себе как можно больше времени, чтобы понять, в каком я состоянии, и понять, смогу ли я это сделать», — приводит слова О'Салливана Daily Record.

Ранее этой зимой Ронни О'Салливан отказался от участия в турнире «Мастерс», а также Welsh Open и Weide Cup World Open.

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