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Российские гимнасты, получившие нейтральный статус, отказались от стартов под эгидой FIG

Российские гимнасты, получившие нейтральный статус, отказались от стартов под эгидой FIG
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Российские спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, получившие «нейтральный статус», приняли решение воздержаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом говорится в официальном заявлении Федерации гимнастики России.

«С уважением отношусь к решению спортсменов и понимаю, чем оно продиктовано. На нашей встрече 10 марта господин Ватанабэ заявил, что «хотел бы использовать все свои силы для того, чтобы ещё раз задуматься о роли спорта в этом мире». Спорт должен объединять и дарить дружбу, он не должен выступать инструментом для увеличения ненависти. Права каждого человека должны соблюдаться, и мы как федерация должны их уважать и защищать, поэтому поддерживаем участие российских спортсменов на международном уровне в нейтральном статусе. К сожалению, полученные нами 28.03.2025 решения специального комитета FIG демонстрируют, что слова господина Ватанабэ в нём не услышали.

Федерация гимнастики России совместно с Олимпийским комитетом России и Минспорта России будет и дальше поддерживать своих спортсменов и защищать их интересы. Добиваться пересмотра правил, по которым специальный комитет FIG выносит дискриминационные решения. Надеюсь, нашу позицию услышат на ближайшем исполкоме FIG, который соберётся в начале мая на Мальте», — заявил президент Федерации гимнастики России Олег Белозёров.

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