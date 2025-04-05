Фетисов высказался о возможном возвращении России на международную арену
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Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о возможности возвращения российских спортсменов на международную арену.
«Не слышу, что говорят наши федерации о возможном возвращении на международную арену. Но будем надеяться на возвращение! Меня всегда волнует, в каком статусе это произойдёт. Если в статусе попрошаек, то нет. Если же в статусе полноценного члена мирового спорта с флагом и гимном, то я буду рад! Бессмысленно ждать у моря погоды — надо работать над вопросом нашего возвращения. Не знаю, что делают наши федерации», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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