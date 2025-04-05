Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Фетисов высказался о возможном возвращении России на международную арену

Фетисов высказался о возможном возвращении России на международную арену
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о возможности возвращения российских спортсменов на международную арену.

«Не слышу, что говорят наши федерации о возможном возвращении на международную арену. Но будем надеяться на возвращение! Меня всегда волнует, в каком статусе это произойдёт. Если в статусе попрошаек, то нет. Если же в статусе полноценного члена мирового спорта с флагом и гимном, то я буду рад! Бессмысленно ждать у моря погоды — надо работать над вопросом нашего возвращения. Не знаю, что делают наши федерации», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android