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«Это позиция спортсменов». Дегтярёв — об отказе гимнастов от международных стартов

«Это позиция спортсменов». Дегтярёв — об отказе гимнастов от международных стартов
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Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв прокомментировал решение российских гимнастов воздержаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

«К сегодняшнему решению гимнастов отказаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой FIG относимся с уважением. Это позиция исключительно спортсменов. Они показали сплочённость и верность старому доброму принципу «один за всех и все за одного».

Тема допуска российских спортсменов является для нас ключевой на всех встречах и всех переговорах. Мы ведём планомерную работу по восстановлению прав наших атлетов на международных соревнованиях», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

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