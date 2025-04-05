«Это позиция спортсменов». Дегтярёв — об отказе гимнастов от международных стартов

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв прокомментировал решение российских гимнастов воздержаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

«К сегодняшнему решению гимнастов отказаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой FIG относимся с уважением. Это позиция исключительно спортсменов. Они показали сплочённость и верность старому доброму принципу «один за всех и все за одного».

Тема допуска российских спортсменов является для нас ключевой на всех встречах и всех переговорах. Мы ведём планомерную работу по восстановлению прав наших атлетов на международных соревнованиях», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».