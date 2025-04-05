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Ангелина Мельникова: много неприятных новостей, снова чистый лист перед глазами

Ангелина Мельникова: много неприятных новостей, снова чистый лист перед глазами
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Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, чемпионка мира в многоборье российская гимнастка Ангелина Мельникова поделилась публикациями на своей странице в социальных сетях накануне новости о том, что российские спортсмены, получившие нейтральный статус, отказались от стартов под эгидой FIG. Она была в их числе.

«Спасаюсь, сегодня весь день была как на иголках, интуиция меня не подводит никогда. В итоге много неприятных новостей. Чистый лист снова перед глазами», — написала Мельникова на своей странице в публикации от 4 апреля.

Также Мельникова призналась, что провела бессонную ночь.

Фото: страница мельниковой в социальных сетях

Сегодня, 5 апреля, стало известно, что российские спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, получившие «нейтральный статус», приняли решение воздержаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом говорится в официальном заявлении Федерации гимнастики России.

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