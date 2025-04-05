«Норильский никель» одолел «Тюмень» и вышел в «Финал четырёх» Кубка России

Мини-футбольный клуб «Норильский никель» вышел в «Финала четырёх» Кубка России. В матче 1/4 финала команда обыграла «Тюмень». Встреча завершилась со счётом 5:4.

Первый матч между командами завершился вничью — 1:1. По итогам двух встреч «Норильский никель» одолел «Тюмень» с общим счётом 6:5. Команда стала вторым участником «Финала четырёх» Кубка России.

Ранее представители КПРФ обыграли «Кристалл» из Санкт-Петербурга (5:3) и вышли в финальную стадию соревнований.

Плей-офф Кубка стартовал 24 января. В розыгрыше принимают участие команды из 14 регионов страны. Действующим обладателем трофея является «Норильский Никель».