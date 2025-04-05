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Листунова отреагировала на решение гимнастов отказаться от международных соревнований

Листунова отреагировала на решение гимнастов отказаться от международных соревнований
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Олимпийская чемпионка Токио-2020 в командных соревнованиях российская гимнастка Виктория Листунова поблагодарила российских гимнастов, которые решили воздержаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

«Я благодарна команде за принятое решение, это очень ценно, когда вся команда так поддерживает тех, кого лишили шанса выступить на ближайших соревнованиях. Я уверена, что, объединившись, мы стали только сильнее», — приводит слова Листуновой «РИА Новости Спорт».

Напомним, Листуновой отказали в нейтральном статусе из-за открытки с поздравлением на 9 Мая.

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