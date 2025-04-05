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«СКИФ» стал бронзовым призёром Кубка России, обыграв «Чеховских медведей»

«СКИФ» стал бронзовым призёром Кубка России, обыграв «Чеховских медведей»
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Гандбольный клуб «СКИФ» стал обладателем бронзовых медалей Кубка России по гандболу. В матче за третье место краснодарская команда обыграла «Чеховских медведей» из Московской области. Встреча завершилась со счётом 28:27 (16:13).

Мужской «Финал четырёх» Кубка России проходит с 4 по 5 апреля, впервые его принимает Санкт-Петербург. В матче за золотые медали сойдутся московский ЦСКА и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Женский розыгрыш состоится с 19 по 20 апреля. Матчи пройдут в Астрахани.

Напомним, в прошлом сезоне турнир впервые выиграл ЦСКА, победив в финале «Пермских медведей» на их площадке — 34:32.

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