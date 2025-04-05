Губерниев оценил решение гимнастов отказаться от участия в международных соревнованиях

Российский ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение российских гимнастов воздержаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

«Нам пишут по гимнастам, согласен полностью — это ошибка. Всем понятно, что недруги будут кусать нас по всем направлениям. Поэтому ребята должны выступать на международных соревнованиях даже в этих условиях, продвигать нашу школу подготовки. Закрыться в себе только на радость недругам. Все мы радовались успехам наших пловцов, и хотим видеть наших гимнастов. Победа будет за нами, а вся нечисть пропадёт», — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Сегодня, 5 апреля, стало известно, что российские спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, получившие нейтральный статус, приняли решение воздержаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом говорится в официальном заявлении Федерации гимнастики России.