«Зачем нужна лицемерная формулировка?» Вайцеховская — о решении российских гимнастов

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская высказалась о решении российских гимнастов отказаться от выступления на международных соревнованиях.

«Официальное заявление российской федерации гимнастики об отказе от участия в международных турнирах — достаточно тревожный сигнал, как мне кажется.

С одной стороны, президент ФГР Олег Белозёров исчерпывающе объяснил логику принятия решения. С другой — не исключено, что отказы в нейтральном статусе начнут приходить атлетам в других видах спорта, и, если предположить, что у российского спортивного руководства существует единая стратегия на этот счёт, без международных турниров могут остаться не только гимнасты. Мы же помним, как на ОИ в Париже внезапно не поехали российские борцы?

Но вообще — странно. Кто именно из гимнастов, скорее всего, не получит разрешения на нейтральный статус, было прогнозируемо. Почему — тоже все понимали. Как и то, что это не вопрос справедливости, а вопрос текущих правил. Идиотичные они, дискриминационные или издевательские — сейчас вообще второстепенно. Главное, что они есть и давно известны. Сейчас же ситуация воспринимается крайне неоднозначно. Бьём своих дальше?

Не понимаю другого: зачем здесь нужна лицемерная формулировка «Российские спортсмены приняли решение…» В это кто-то поверил, вот честно? Моё мнение, не навязываю…» — написала Вайцеховская в телеграм-канале.