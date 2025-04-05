Мамиашвили: отказ в визе Садулаеву бьёт по статусу чемпионата Европы

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о том, что двукратному олимпийскому чемпиону Абдулрашиду Садулаеву отказали в получении визы. Таким образом, он пропустит чемпионат Европы в Братиславе (Словакия).

«Отказ в визе Садулаеву бьёт по статусу турнира. В данный момент это потеря для мировой борьбы. Огромное спасибо коллегам из Братиславы, Минспорта, МИДу, они плотно занимаются вопросом, делают всё возможное, и до вчерашнего дня нас уверяли, что Садулаев получит визу и всё будет хорошо. Но у Садулаева запрет на въезд в шенгенскую зону», — приводит слова Мамиашвили сайт ФСБР.