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Мамиашвили: отказ в визе Садулаеву бьёт по статусу чемпионата Европы

Мамиашвили: отказ в визе Садулаеву бьёт по статусу чемпионата Европы
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Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о том, что двукратному олимпийскому чемпиону Абдулрашиду Садулаеву отказали в получении визы. Таким образом, он пропустит чемпионат Европы в Братиславе (Словакия).

«Отказ в визе Садулаеву бьёт по статусу турнира. В данный момент это потеря для мировой борьбы. Огромное спасибо коллегам из Братиславы, Минспорта, МИДу, они плотно занимаются вопросом, делают всё возможное, и до вчерашнего дня нас уверяли, что Садулаев получит визу и всё будет хорошо. Но у Садулаева запрет на въезд в шенгенскую зону», — приводит слова Мамиашвили сайт ФСБР.

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