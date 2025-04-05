Нагорный назвал «абсурдными» некоторые причины отказа в получении нейтрального статуса

Российский гимнаст олимпийский чемпион Игр-2020 в командном первенстве Никита Нагорный прокомментировал решение российских спортсменов, получивших нейтральный статус, отказаться от стартов под эгидой FIG.

«Не могу не прокомментировать ситуацию, которая произошла сегодня. Спортсмены сборной России по спортивной гимнастике коллективно приняли решение воздержаться от участия на предстоящих международных соревнованиях. С чем это связано? Совсем недавно мы подавали списки спортсменов, тренеров и специалистов на получение нейтрального статуса. К сожалению, был вердикт как положительный, так и отрицательный. Причины отказа в получении порой либо абсурдны, либо просто несправедливы. Сейчас я хочу с вами поделиться одной из таких причин отказа для спортсмена, который не сможет выступать на международной арене. Как ребята могут выступать на соревнованиях, зная, что их коллега по цеху не может разделить с ними международный помост из-за этих причин? Мы полностью солидарны и поддерживаем спортсменов. Надеемся, что справедливость восторжествует в ближайшее время.

Фото: Из социальных сетей Никиты Нагорного

Один из примеров.

Наличие у спортсмена подписки на группу в соцсети, где был размещён анонс Пятого всероссийского антидопингового диктанта, приуроченного ко Дню физкультурника. При помощи диктанта спортсмены, тренеры, родители, болельщики и другие заинтересованные лица могут проверить свои знания в сфере антидопинга.

Эксперты специального комитета приняли латинскую цифру V за один из символов СВО», — сообщил Нагорный в социальных сетях.