«Ещё остаётся надежда». Садулаев — об участии в чемпионате Европы в Братиславе

Двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), шестикратный чемпион мира российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев заявил, что всё ещё надеется выступить на чемпионате Европы в Братиславе. Спортсмену отказали в получении визы.

«Ассалам алейкум, друзья! В эти дни получаю множество звонков и сообщений, полных беспокойства о моей ситуации. Мой вопрос по визе сейчас рассматривается МИД стран России и Словакии, и у меня ещё остаётся надежда, что я всё же получу визу. В любом случае будет так, как пожелал Всевышний, и я убеждён, что Он лучше знает, что будет благом для меня. Сейчас в соцсетях идут призывы к митингам в мою поддержку. Сообщаю, что я и моя семья не имеем к этому отношения. Прошу вас воздержаться от участия в акциях. Огромное спасибо за ваше неравнодушие, заботу и молитвы. Для меня очень ценна эта поддержка!» — написал Садулаев на своей странице в социальных сетях.

Чемпионат Европы в Братиславе пройдет с 7 по 13 апреля. Ранее Абдулрашид Садулаев не был допущен МОК к участию в Олимпиаде-2024 в Париже.