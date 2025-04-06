Никита Шлейхер и Руслан Терновой заняли третье место на этапе Кубка мира по прыжкам в воду

Российские прыгуны в воду Никита Шлейхер и Руслан Терновой заняли третье место в синхронных прыжках с вышки на этапе Кубка мира в Гвадалахаре (Мексика). За шесть прыжков россияне набрали 400,32 балла.

Золотую медаль завоевали китайские прыгуны Цзыфэн Чжу и Чэн Ликун (449,49). Второе место заняли представители Мексики Рандал Вильярс Вальдес и Кевин Берлин Рейес (435,45).

На этапах Кубка мира российские прыгуны в воду выступают в нейтральном статусе. В нынешнем сезоне главным стартом для прыгунов в воду станет чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдёт в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.