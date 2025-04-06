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Российская батутистка Галина Бегим завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Риччоне

Российская батутистка Галина Бегим завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Риччоне
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Российская батутистка Галина Бегим стала бронзовым призёром на этапе Кубка мира в Риччоне (Италия) в прыжках на двойном минитрампе. Она набрала 26,400 балла.

Победительницей стала представительница Испании Мелания Родригес с результатом 26,900. Вторую строчку заняла Диана Гаго (26,400) из Португалии, опередив Бегим по дополнительным показателям.

Напомним, соревнования в итальянском Риччоне проходят с 5 по 6 апреля. Российские спортсмены вступают в нейтральном статусе. В индивидуальных прыжках принимают участие Анжела Бладцева, София Аляева, Максим Диденко, Кирилл Козлова и Данил Касимов. В прыжках на двойном минитрампе — Галина Бегим, Михаил Заломин и Михаил Юрьев.

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