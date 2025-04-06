Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Приняла решение не комментировать ситуацию». Мельникова — об отказе гимнастов от стартов

«Приняла решение не комментировать ситуацию». Мельникова — об отказе гимнастов от стартов
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, чемпионка мира в многоборье российская гимнастка Ангелина Мельникова сообщила, что не будет комментировать отказ гимнастов выступать на международных соревнованиях.

«Спасибо большое всем за слова поддержки, такие важные слова. Видела некоторые статьи, которые по цитатам разобрали мои недавние публикации в соцсетях.

Я приняла решение отказаться комментировать эту ситуацию, но несмотря на то, что моих комментариев на эту тему в медиапространстве вы не видите и не увидите, вы всё равно мне пишите сообщения в разные социальные сети, мне очень приятно, и я ценю ваше внимание и заботу. Ещё раз спасибо. Поддержка слишком важна для каждого из нас», — написала Мельникова в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Российские гимнасты сами отказались от возвращения на мировую арену. Что случилось?
Российские гимнасты сами отказались от возвращения на мировую арену. Что случилось?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android