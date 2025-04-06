«Приняла решение не комментировать ситуацию». Мельникова — об отказе гимнастов от стартов

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, чемпионка мира в многоборье российская гимнастка Ангелина Мельникова сообщила, что не будет комментировать отказ гимнастов выступать на международных соревнованиях.

«Спасибо большое всем за слова поддержки, такие важные слова. Видела некоторые статьи, которые по цитатам разобрали мои недавние публикации в соцсетях.

Я приняла решение отказаться комментировать эту ситуацию, но несмотря на то, что моих комментариев на эту тему в медиапространстве вы не видите и не увидите, вы всё равно мне пишите сообщения в разные социальные сети, мне очень приятно, и я ценю ваше внимание и заботу. Ещё раз спасибо. Поддержка слишком важна для каждого из нас», — написала Мельникова в своём телеграм-канале.