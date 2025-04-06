Мамиашвили — об Овечкине: это событие было нужно России как никогда, наша общая победа

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о том, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, обойдя легендарного Уэйна Гретцки.

«Овечкин — молодец! Наш русский парень показал, что отечественная школа хоккея самая лучшая! Самые искренние поздравления. Дай бог, чтобы и за сборную России забивал. До этого рекорда в США много говорили об Овечкине, а сейчас — ещё больше. Мы все вместе побили этот рекорд, это наша общая победа. Самое главное — здоровья! У него колоссальный потенциал, он нас ещё не раз всех порадует. У Саши есть стимул, есть прекрасная семья, дети и родители.

Событие сегодня было нужно как никогда, чтобы ещё раз показать, что спорт не имеет границ. Мы сильные и объективные люди. Мы радовались за Фелпса, когда он выигрывал свои олимпийские медали. Это люди, которые показывают безграничные возможности человеческого ресурса. Александр Овечкин — один из самых ярких россиян. Я убеждён, что весь мир нормальных людей радуется и переживает за этот результат, в том числе и американцы», — сказал Мамиашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.