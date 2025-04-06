«Меня пробило до мурашек». Лидия Иванова — о рекорде Овечкина по голам в НХЛ

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, тренер и комментатор Лидия Иванова прокомментировала рекорд нападающего Александра Овечкина по голам в НХЛ.

«Посмотрите на американцев, которые ликуют на матчах «Кэпиталз». В этой болельщицкой реакции столько неподдельного счастья, столько искренности, и ведь подобное не срежиссируешь. Меня пробило до мурашек. Если вдруг встречу Таню (мать Овечкина. — Прим. «Чемпионата»), наверное, затискаю, зацелую её за сына. Саша подарил стране такую гордость, такую высоту полёта, что не хватит никаких слов это передать. Смотрите, учитесь, равняйтесь, творите, и, может быть, получится так, что, имея перед глазами данный пример, вы тоже чего-то в жизни добьётесь», — приводит слова Ивановой RT.

Александр Овечкин забросил рекордную 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». Он побил достижение канадского нападающего Уэйна Гретцки.