Игрок бейсбольного «Торонто Блю Джейс» заключил контракт на $ 500 млн

Бейсбольный клуб «Торонто Блю Джейс» и канадский бейсболист Владимир Герреро Рамос-младший пришли к соглашению по новому контракту на 14 лет, сумма которого составит $ 500 млн, сообщает Associated press.

Контракт Герреро стал третьим по величине в истории по общей сумме — после 15-летнего соглашения аутфилдера Хуана Сото с «Нью-Йорк Метс» на $ 765 млн, вступившего в силу в этом сезоне, и 10-летнего контракта звезды Шохея Отани с «Лос-Анджелес Доджерс» на $ 700 млн, подписанного в прошлом году.

Владимир Геррейро Рамос-младший четыре раза принимал участие в Матче всех звёзд Главной бейсбольной лиги (MLB). В 2021 году он получил награду «Самого ценного игрока» матча, став самым молодым игроком в истории MLB, которому это удавалось сделать.