НОК Украины может применить санкции к гимнасту Ковтуну

Национальный Олимпийский комитет (НОК) Украины рассматривает возможность применения санкций к украинскому гимнасту Илье Ковтуну, который находится в процессе смены спортивного гражданства и собирается выступать за сборную Хорватии.
«Скорее всего, у них (Ковтуна и его тренера. — Прим. «Чемпионат») заберут все стипендии, назначенные президентом, а дальше будут разбираться», — приводит слова главы НОК Украины Вадима Гутцайта сайт Inside The Games.
Сообщения о переходе 21-летнего уроженца украинских Черкасс Ильи Ковтуна в сборную Хорватии появились в январе 2025-го. На Олимпийских играх в Париже-2025 Ковтун стал серебряным призёром в упражнениях на брусьях. Также он является серебряным призёром чемпионата мира — 2023 в бельгийском Антверпене в личном многоборье.
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