Раскрылись новые подробности в деле о жестоком обращении с итальянскими гимнастками

Итальянские правоохранительные органы в рамках расследования дела о жестоком обращении с гимнастками раскрыли подробности прослушиваний телефонных разговоров тренеров федерации. В центре внимания в этом деле Джульета Канталуппи — бывшая наставница клуба из Фабриано, одного из ведущих гимнастических центров Италии. В одном из перехваченных разговоров фигурирует работавшая вместе с итальянской федерацией россиянка Ольга Тишина, которая поделилась некоторыми методами работы тренера Канталуппи.

«Она заставляла Раффаэли и Серену Оттавиани бросать обруч, и каждый раз, когда они ошибались, они должны были снимать по одной части одежды. В конце концов они оставались в нижнем белье», — приводит слова Тишиной RMC Sport.

Напомним, недавно со своей должности была уволена тренер и глава технического комитета сборной Италии Эмануэла Маккарани, которая занимала эту должность более 30 лет. Против неё было возбуждено уголовное дело в жестоком обращении с гимнастками.