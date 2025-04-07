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Павел Колобков: Овечкин работал на команду, дальнейшая награда — Кубок Стэнли

Павел Колобков: Овечкин работал на команду, дальнейшая награда — Кубок Стэнли
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Олимпийский чемпион по фехтованию, экс-министр спорта России Павел Колобков прокомментировал рекорд российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Все следили за рекордом Овечкина. Я просыпался рано утром и смотрел, как он приближается к этой цели. Я приятно поражён. Не ожидал, что Александр сможет забросить в этом сезоне больше 40 шайб. Он немолодой спортсмен, но сохранил в себе любовь к спорту и жажду результата. Он не только добился этого рекорда, но и его команда идёт в двойке лучших и претендует на победу в регулярном чемпионате НХЛ. Важно, что не просто команда работала на него, а он работал на команду. Благодаря результатам Овечкина «Вашингтон» сейчас идёт так высоко. Дальнейшей наградой для Александра станет Кубок Стэнли.

В таком результате есть немного горечи, ведь Овечкину нужно искать новую цель. Возможно, 1000 шайб — новая цель для него, и это будет рекордом. Хочу пожелать, чтобы перед ним стояли такие же высокие цели, забросить в этом сезоне 900 шайб, а через несколько лет — 1000. Самое главное — сохранить огонь, который был и есть. Очень горжусь, что знаю Александра. Радостно, что есть настоящие спортсмены, которые являются примером в жизни для многих людей», — сказал Колобков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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