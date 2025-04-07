Умер бывший тренер сборной России по регби Клод Сорель
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Французский регбист и тренер Клод Сорель скончался в возрасте 76 лет после сердечного приступа в воскресенье, 6 апреля. Об этом сообщает L'Équipe.
Сорель являлся главным тренером сборных России по регби и регби-7 с 2007 по 2008 год. Вместе с командой по классической дисциплине боролся за победу в Кубке европейских наций, а с командой по регби-7 – за выход на Кубок мира 2009 года.
По ходу своей тренерской карьеры дважды стал чемпионом Франции (1981, 1983) с командой «Безье» в первом дивизионе чемпионата Франции. В 1997 году работал со сборными по регби-15 и регби-7 Грузии, в 2001 году вывел сборную по регби-7 на чемпионат мира.
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