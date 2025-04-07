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Серебряный призёр Олимпиады-2020 по плаванию избежала дисквалификации за допинг

Серебряный призёр Олимпиады-2020 по плаванию избежала дисквалификации за допинг
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Американская пловчиха 19-летняя Арабелла Симс смогла доказать свою невиновность перед Международным агентством по тестированию (ITA) и избежать дисквалификации, сообщает плавательный портал SwimSwam.

Положительной стала проба, которую у Симс взяли 29 сентября 2024 года, в составе которой нашли вещество гидрохлоротиазид. Оно относится к категории S5 (диуретики и маскирующие агенты) в Списке запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA). Симс смогла доказать свою невиновность, предоставив доказательства того, что используемый ею для восстановления противовоспалительный препарат был загрязнён гидрохлоротиазидом, и результаты расследования ITA подтвердили её доводы. Также стоит отметить, что не было найдено оснований для аннулирования результатов спортсменки, так как проба была взята во внесоревновательный период.

Арабелла Симс принимала участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио, где стала чемпионкой в эстафете 4х200 м. Также она побеждала на чемпионате мира по водным видам спорта 2022 года в венгерском Будапеште в составе американской эстафетной четвёрки 4х200 м.

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