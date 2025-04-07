Определился состав групп чемпионата мира по пляжному футболу — 2025

На Сейшильских островах прошла жеребьёвка финального турнира чемпионата мира по пляжному футболу. Об этом сообщает официальный аккаунт Кубка мира FIFA в социальной сети Х.

Полный состав групп турнира выглядит следующим образом:

Группа А: Сейшелы, Беларусь, Гватемала, Япония;

Группа В: Мавритания, Иран, Португалия, Парагвай;

Группа С: Испания, Сенегал, Чили, Таити;

Группа D: Бразилия, Сальвадор, Италия, Оман.

В плей-офф турнира выйдут по две лучших команды из каждой группы. Действующим чемпионом мира является сборная Бразилии, завоевавшая трофей в прошлом году. Турнир проходил в столице ОАЭ — Дубае.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдёт с 1 по 11 мая.