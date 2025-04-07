Садулаев: с большим сожалением хочу сообщить, что чемпионат Европы всё же пройдёт без меня

Двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), шестикратный чемпион мира российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев сообщил, что уже точно не выступит на стартовавшем чемпионате Европы — 2025 в Братиславе. В более раннем своём заявлении Садулаев говорил, что шансы на поездку ещё есть, что он может успеть получить визу.

«С большим сожалением хочу сообщить, что чемпионат Европы всё же пройдет без моего участия.

История повторяется — я был заряжен, сфокусирован и готов, но так и не получил добро на въезд в Словакию. Как много вопросов в этой истории и так мало ответов… В одном я убеждён точно — всё происходит по воле господа. На то мы и мужчины, чтобы стойко проходить эти испытания. Будем извлекать уроки и идти дальше.

Всей нашей команде желаю показать максимум своих возможностей, и главное — обойтись без травм!

Закончить хочу словами нашего пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). В хадисе сказано: «И знай: если все люди соберутся, чтобы принести тебе пользу, то не принесут они тебе никакой пользы, кроме той, что предписал тебе Аллах. А если все люди соберутся, чтобы нанести тебе вред, то они не нанесут тебе никакого вреда, кроме того, что предписал тебе Аллах. Письменные трости подняты, а чернила высохли», — написал Садулаев в своём телеграм-канале.