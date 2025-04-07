Все российские борцы пробились в полуфиналы чемпионата Европы в первый день соревнований

В Братиславе (Словакия) стартовал чемпионат Европы по спортивной борьбе — 2025. В первый соревновательный день все представители России, выступающие под нейтральным флагом, сумели выйти в полуфинальные раунды своих весовых категорий.
Полуфинальные пары чемпионата Европы по спортивной борьбе — 2025
До 57 кг:
Арыйан Тютрин (Беларусь) — Азамат Тускаев (Сербия);
Начын Монгуш (Россия) — Ислам Базарганов (Азербайджан).
До 65 кг:
Ибрагим Ибрагимов (Россия) — Гога Отинашвили (Грузия);
Али Рахимзада (Азербайджан) — Хамзат Арсамерзуев (Франция).
До 70 кг:
Акаки Кемертелидзе (Грузия) — Арман Андреасян (Армения);
Давид Баев (Россия) — Канан Хейбатов (Азербайджан).
До 79 кг:
Зелимхан Хаджиев (Франция) — Ион Марцу (Молдавия);
Мохаммад Моттагиния (Испания) — Ахмед Усманов (Россия).
До 97 кг:
Зелимхан Хаджиев (Франция) — Ион Марцу (Молдавия);
Мохаммад Моттагиния (Испания) — Ахмед Усманов (Россия).