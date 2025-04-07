Все российские борцы пробились в полуфиналы чемпионата Европы в первый день соревнований

В Братиславе (Словакия) стартовал чемпионат Европы по спортивной борьбе — 2025. В первый соревновательный день все представители России, выступающие под нейтральным флагом, сумели выйти в полуфинальные раунды своих весовых категорий.

Полуфинальные пары чемпионата Европы по спортивной борьбе — 2025

До 57 кг:

Арыйан Тютрин (Беларусь) — Азамат Тускаев (Сербия);

Начын Монгуш (Россия) — Ислам Базарганов (Азербайджан).

До 65 кг:

Ибрагим Ибрагимов (Россия) — Гога Отинашвили (Грузия);

Али Рахимзада (Азербайджан) — Хамзат Арсамерзуев (Франция).

До 70 кг:

Акаки Кемертелидзе (Грузия) — Арман Андреасян (Армения);

Давид Баев (Россия) — Канан Хейбатов (Азербайджан).

До 79 кг:

Зелимхан Хаджиев (Франция) — Ион Марцу (Молдавия);

Мохаммад Моттагиния (Испания) — Ахмед Усманов (Россия).

До 97 кг:

Зелимхан Хаджиев (Франция) — Ион Марцу (Молдавия);

Мохаммад Моттагиния (Испания) — Ахмед Усманов (Россия).