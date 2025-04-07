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Дмитрий Мазепин вошёл в состав Совета по спорту при Президенте РФ

Дмитрий Мазепин вошёл в состав Совета по спорту при Президенте РФ
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Президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин указом Владимира Путина включён в состав Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Об этом сообщается в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Включить в состав Совета Мазепина Д. А. — президента Федерации водных видов спорта России, вице-президента Олимпийского комитета России (по согласованию)», — сказано в сообщении.

Из состава Совета исключили экс-президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, вице-президента Федерации гимнастики России Василия Титова, бывшего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Дмитрий Мазепин возглавляет Федерацию водных видов спорта с октября 2024 года.

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