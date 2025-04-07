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Пятеро российских борцов вышли в финалы чемпионата Европы — 2025 в 1-й день соревнований

Представители России удачно провели первый соревновательный день чемпионата Европы — 2025 по спортивной борьбе в Братиславе (Словакия). Все пятеро выступивших сегодня, 7 апреля, российских борцов пробились в финальные раунды своих весовых категорий, успешно преодолев квалификацию и плей-офф.

Результаты россиян в полуфинальных схватках:

Начын Монгуш (до 57 кг) со счётом 5:0 одолел азербайджанца Ислама Базарганова;

Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг) со счётом 11:0 одолел грузина Гогу Отинашвили;

Давид Баев (до 70 кг) со счётом 3:0 поборол Канана Хейбатова из Азербайджана;

Ахмед Усманов (до 79 кг) со счётом 7:0 победил Мохаммада Моттагинию (Испания);

Магомед Курбанов (до 97) со счётом 5:2 поборол молдаванина Раду Лефтера.

Спортивная борьба. Чемпионат Европы — 2025, Братислава. Вольная борьба. Составы финальных пар на 8 апреля:

До 57 кг: Азамат Тускаев (Сербия) — Начын Монгуш (Россия)

До 65 кг. Ибрагим Ибрагимов (Россия) — Хамзат Арсамерзуев (Франция)

— Хамзат Арсамерзуев (Франция) До 70 кг. Арман Андреасян (Армения) — Давид Баев (Россия)

До 79 кг. Зелимхан Хаджиев (Франция) — Ахмед Усманов (Россия)

До 97 кг. Гиви Мачарашвили (Грузия) — Магомед Курбанов (Россия)

Отметим, что финальные схватки российских борцов начнутся во вторник, 8 апреля, с 19:00 мск.