Олимпийская чемпионка Шурочкина: российскую сборную не очень хотят видеть на мировой арене

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Мария Шурочкина высказалась о допуске своих соотечественников к международным соревнованиям.

«Честно скажу, не очень слежу. Я сейчас настолько увлечена своей жизнью, что не оглядываюсь в прошлое. Тем не менее знаю, что происходит в нашем спорте. Слежу за новостями и знаю, что сейчас очень сильно поменялось, к сожалению. Очень грустно от того, что наш спорт стал просто физическим. То есть ушла вся эстетика. Раньше синхронное плавание было эстетическим, на первом месте были красота, креатив.

Сейчас же на первое место вышли физическая сила и выносливость. То есть вся женская индивидуальность нашего спорта ушла в никуда. Не знаю, изменится ли что-то. Но то, что я вижу сейчас в нашем спорте, абсолютно не радует глаз. Возможно, это из-за того, что хочется как-то нас подвинуть. На протяжении 20 с лишним лет мы были на первых местах, и я думаю, что многим поднадоели. И они уже не знали, как сдвинуть нас с призовых мест. И подумали: а почему бы не поменять всё в синхронном плавании. И тогда, может быть, Россия не справится. Но им это не удастся!

— Долгожданное возвращение наших на международную арену вроде как уже совсем близко. Как вы думаете, сколько времени потребуется, чтобы вот полноценно вернуться?

— Российскую сборную не очень хотят видеть на мировой арене, поэтому очень трудно предсказать исход событий. Нас давно не было, несколько лет мы не участвовали в международных соревнованиях. Тем более поменялись правила, и всё это в совокупности. Не знаю, как это может повлиять на возвращение наших синхронисток. Я всё-таки надеюсь, что наши девчонки вместе с Татьяной Николаевной Покровской покажут, насколько мы уникальные. И что бы ни произошло, мы останемся лидерами. Не знаю, как сложится ситуация, но надеюсь на то, что всё будет хорошо», — сказала Шурочкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.