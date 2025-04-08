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Синхронистка Шурочкина — о паузе в карьере: чувствовала себя потерянным ребёнком

Синхронистка Шурочкина — о паузе в карьере: чувствовала себя потерянным ребёнком
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Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина рассказала о сложностях при переходе к новому образу жизни.

«Я вспоминаю страх новой жизни. Первый год был прекрасен, потому что ты ещё испытываешь послевкусие от олимпийской победы, используешь всю эту свободу, наслаждаешься. Потом год проходит, и ты понимаешь: пора что-то предпринять. Чувствовала себя потерянным ребёнком, который не знает, куда идти, как дальше действовать. И если в детстве тебя родители могли направить, то сейчас ты уже взрослый ребёнок, сам по себе.

Меня напугала эта свобода. Но в то же время я чувствовала, что абсолютно безгранична: люблю актёрство, рисовать, танцевать. В какой-то момент меня потянуло к йоге — и по сей день ей занимаюсь. Вдруг почувствовала, что во мне нет границ. Куда буду двигаться, туда и направлю свою энергию. Сначала безграничность пугает, а потом ты просто начинаешь наслаждаться этим. Вот такой я человек – немножко неопределённый, зато со временем определённость обязательно появится. И всё будет наилучшим образом», — рассказала Шурочкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

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