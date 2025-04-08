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Шурочкина: раздельные купальники слетали на тренировках, приходилось заканчивать топлес

Шурочкина: раздельные купальники слетали на тренировках, приходилось заканчивать топлес
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Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Мария Шурочкина рассказала о некоторых курьёзных моментах, которые происходили во время её спортивной карьеры.

«На соревнованиях таких прям курьёзных случаев не было, хотя помню один, на чемпионате мира. Мы пришли на разминку, Татьяна Николаевна (Покровская. — Прим. «Чемпионата») дала нам время на то, чтобы мы размялись, поплавали. И только потом мы уже выходили на соревнования. В тот день разминка затянулась, нас максимально долго не выпускали из воды, хотя нам надо ещё накраситься, подготовиться.
Мы уже нервничаем, злимся, потому что идут последние минуты. Наконец выходим из воды, бежим в раздевалку, и я говорю: «Покровская достала! Она что не понимает, что нам ещё готовиться? Времени нет!» Я выхожу, мы собираемся командой перед стартом, и вижу, что идёт Татьяна Николаевна. А у неё такое лицо, будто сейчас произойдет взрыв! Что-то пошло не так.

Она к нам подходит и говорит, глядя на меня: «Для тебя, Шурочкина, я не Покровская, а Татьяна Николаевна». И я поняла, что она слышала всё, что я говорила. Мне стало очень стыдно, хотя я ничего такого не сказала. Бывало и грубее! Перед стартом все нервничают, и это просто была эмоция. В итоге она дала нам негативный пендель. А я потом, когда училась на курсах режиссуры, даже сняла на эту тему короткометражку.

Из курьёзного ещё: когда мы тренировались в Бразилии, у нас был бассейн под открытым небом, это было перед Олимпиадой в Рио. И мы тренировались в раздельных купальниках, а они слетали! А самое главное, что останавливаться было нельзя. Хоть это и не соревнование, всё равно нужно делать до конца. И ты доделываешь всё топлес!» — поделилась синхронистка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

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