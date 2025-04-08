Синхронистка Шурочкина: меня называли «Разгильдяйка из шоу-бизнеса»

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина рассказала о весёлых моментах в своей карьере синхронистки.

— На соревнованиях купальники не подводили?

— Нет, на соревнованиях у нас слитные купальники. Их заранее готовят, никаких казусов не должно быть. Самая распространённая проблема — это когда слетает зажим, но у нас всегда есть второй запасной, под купальником или на пальце.

— У синхронисток есть локальные шутки?

— Мы всё время вспоминаем фразы Татьяны Николаевны: порой она говорила такие смешные фразы, что сдержаться невозможно. Даже хотели завести сборник цитат Татьяны Покровской! Например, одной девочке она сказала: «Ты что, рыба? Ненавижу рыб!» А та просто сделала движение, похожее на рыбье. Так что такие фразочки были часто. Меня называли «Разгильдяйка из шоу-бизнеса» из-за связи с сестрой Нюшей. Не обидно, я привыкла к этому.

Ещё у нас в раздевалке был календарь, куда мы записывали какие-то события. Например, сегодня сделали 10 прогонов. Или сегодня нас выпустили на 5 минут раньше. А один раз мы нарисовали решётку, типа тюрьма. Татьяна Николаевна увидела это и потом всю тренировку нам припоминала: «Что, в тюрьме вы? Я вам покажу, что такое тюрьма», — сказала синхронистка в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Рацкевич.