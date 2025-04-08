Олимпийская чемпионка Шурочкина рассказала, что в сумке у синхронистки в день соревнований

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина рассказала о том, какие вещи обязательно должны были быть у неё под рукой в дни соревнований.

— Что есть в сумке синхронистки, такой мастхэв?

— Наушники — мы всегда слушаем музыку перед соревнованиями. Есть треки, которые меня заряжают. Конечно, есть косметичка, много желатина, шпилек, четыре зажима, разминочный купальник, на всякий случай три шапки, потому что может порваться. Также очки и ещё одни запасные, шампунь, чтобы после соревнований всё смыть, аккредитация, без которой могут не пустить, полотенце, тапки. Некоторые девочки берут с собой талисманы.

— У вас был какой-то талисман?

— Я всегда крестик с собой носила. Также у меня был Чебурашка белый, которого я всегда перед соревнованием целовала, но с собой не брала. Он мне мысленно желал удачи, и я его оставляла в номере, — рассказала синхронистка в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Рацкевич.