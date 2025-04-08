Олимпийская чемпионка высказалась о макияже в синхронном плавании

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Мария Шурочкина поделилась своим мнением об использовании макияжа в синхронном плавании.

— У синхронисток раньше был очень яркий макияж, потом его запретили. Как вы относитесь к этому? Как должно быть?

— Я считаю, чем ярче — тем лучше. Потому что на нас и зритель смотрит издалека, и те же судьи. Чтобы считывался образ, конечно, яркость макияжа не помешает. Но так как сейчас убрали всю креативность из наших номеров, образы абсолютно не считываются, да и макияж особо не нужен. Вообще, это было увлекательно. Всегда, перед тем как ехать на соревнования, мы собирались в какой-то день все вместе и думали, какой будет макияж. Мы красились сами, и это тоже был волшебный момент. Включали музыку в колонке. И мне сразу вспоминалось, что это происходило как в театральном закулисье.

— Много времени занимает смыть это всё?

— Не скажу, что много времени, просто много усилий прикладываешь. Это же водостойкий макияж, поэтому приходилось тереть так много, что даже было красное лицо, раздражение, — рассказала синхронистка в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Рацкевич.