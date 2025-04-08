Шурочкина — о подставах в синхронном плавании: наслышана, что были подобные вещи

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Мария Шурочкина рассказала о том, с какими проблемами во взаимоотношениях могут сталкиваться синхронистки.

— У вас, кажется, было всё так хорошо в команде. Нет ли в вашем спорте такого, как бывает в чисто женских видах, например, в фигурном катании, – стекло в коньки?

— При мне такого не было. Я наслышана, что до того, как мы пришли в сборную, были подобные вещи. Не то что там подкладывали стёкла, но каким-то образом друг друга подставляли. Если не хотели, чтобы кто-то вставал на поддержку, нижние девочки просто расцепляли руки и делали вид, что верхняя сама не прыгнула. Однако у нас была правда очень дружная команда. Естественно, случались ссоры, выяснения отношений, так как каждая девушка со своим характером. Когда вы эмоционально вымотаны, конечно, может возникнуть диссонанс. Но чем ближе мы подходили к Олимпийским играм, тем лучше понимали друг друга. Говорили то, что думаем, и выясняли эти моменты по факту. Вообще, это очень важно — разговаривать.

Иногда получалось, иногда нет, однако я очень горжусь своей командой. Очень счастлива, что мне удалось побывать в коллективе с Натальей Ищенко, Светой Ромашиной, с другими олимпийскими чемпионками, на которых смотрела в детстве и думала: «Это же богини синхронного плавания, куда мне до них». А тут я выступаю с ними вместе на Олимпийских играх, — сказала синхронистка в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Рацкевич.