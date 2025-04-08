Цзюй Вэньцзюнь и Тань Чжунъи вничью сыграли 4-ю партию за звание чемпионки мира

7 апреля прошла четвёртая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам. В её рамках 17-я чемпионка мира китайская шахматистка Цзюй Вэньцзюнь и её соотечественница Тань Чжунъи сыграли вничью. Таким образом, счёт матча за «мировую шахматную корону» стал 2-2.

Четвёртая партия, в которой Тань Чжунъи играла белыми фигурами, завершилась после 80 го хода.

Матч за звание чемпионки мира проходит в двух китайских городах. Первые шесть партий состоятся в Шанхае (с 1 по 10 апреля), оставшиеся шесть партий и тай-брейк (при необходимости) — в Чунцине (с 11 по 23 апреля).

Цзюй Вэньцзюнь является чемпионкой мира с 2018 года. Тань Чжунъи была чемпионкой мира в 2017-2018 годах. Она выиграла турнир претенденток в 2024 году.