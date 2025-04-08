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Синхронистка Шурочкина рассказала, как справлялась со стрессом во время карьеры

Синхронистка Шурочкина рассказала, как справлялась со стрессом во время карьеры
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Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Мария Шурочкина рассказала о том, что помогало ей преодолевать стресс и продолжать заниматься синхронным плаванием.

— Бывали ли у вас в карьере тяжёлые моменты, когда хотелось всё бросить? Что помогло вам остаться?
— Моя мама — она всегда меня поддерживала! Она знает, что такое спорт, так как сама занималась спортивной гимнастикой. Поэтому понимала прекрасно, через что я прохожу, что чувствую. Мама всегда находила верные слова и, когда я жаловалась, никогда не затыкала, просто слушала и говорила: «Потерпи». Меня спасало творчество. Я очень много рисовала, ходила на выставки и так забывала обо всех своих ошибках в спорте.
Я такой человек: если у меня что-то не получается, буду думать об этом, пока у меня не получится, а это может длиться месяц, два. Меня всегда поддерживала музыка, в ней я растворялась. Ещё языки изучала. Мне нравилось проводить время наедине с собой. Удивляюсь, как в свой единственный выходной снимала целый день ролики. Это всё меня спасало, — рассказала в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Рацкевич олимпийская чемпионка.

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