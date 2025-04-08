Синхронистка Шурочкина сравнила водные шоу с фигурными

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Мария Шурочкина поделилась своим мнением о выступлениях в водных шоу.

— Как вам опыт выступления в шоу?

— Все расслаблены, потому что там нет сложных элементов и напряжения, как на турнирах. Другой уровень. Это спектакль, который в первую очередь должен приносить удовольствие. И не только зрителю, но и тому, кто выступает. И это огромная разница, потому что на соревнованиях мы всё-таки обязаны делать определённую программу. Мы должны стремиться к лучшему, идти за золотом.

В шоу мы же творчески себя проявляем. Мы просто творим, а Маша (Киселёва. — прим. «Чемпионата») никогда нам не запрещает проявлять фантазию. Мы делаем разные номера, нас не загоняют в рамки — это то, о чём я всегда мечтала.

— Как вы думаете, водные шоу будут когда-нибудь так же популярны, как фигурные, куда приходят семьями с детьми?

— У наших водных шоу большое будущее. Всё только начинается. Мария пробует разное, рискует, изобретает новые фишечки. Это залог успеха — когда мы не боимся экспериментировать. Зрители приходят, их стало уже намного больше, чем раньше. И всё это потихонечку выходит на уровень фигурного шоу. Мне кажется, что зрителю надо немножко привыкнуть, к самому формату, — рассказала Мария Шурочкина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Рацкевич.