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Олимпийская чемпионка Шурочкина описала своё идеальное свидание

Олимпийская чемпионка Шурочкина описала своё идеальное свидание
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Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Мария Шурочкина рассказала о том, каким, по её мнению, должно быть идеальное свидание с ней.

— Какие мужчины вам нравятся?
— Хороший вопрос. Я думаю, что он должен быть самодостаточным, любить эту жизнь, заниматься собой. Когда у человека внутри всё хорошо, гармония, тогда и отношения складываются, и карьерный рост идёт. И вообще всё происходит так, как должно быть. Очень часто мы пытаемся что-то найти, когда сами ещё не готовы к этому. Всему своё время, и нельзя бояться того, что никого не встретишь или будешь один всю жизнь. А если и будешь — в этом тоже есть плюсы.

— Что для вас идеальное свидание? Как подсказка мужчине, который вам напишет после интервью.
— Непредсказуемое. Я очень люблю креативных людей, когда они придумывают что-то новое, потому что я сама такая. Если делаю для человека что-то, то стараюсь его удивить. Хочу, чтобы у него перехватило дыхание от того, что я для него сделала. Это эмоция, которая остаётся с нами на протяжении жизни.

Мы потом вспоминаем эти маленькие моменты спустя многие года. Поэтому мне хотелось бы, чтобы человек смог меня удивить, — сказала синхронистка в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Рацкевич.

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