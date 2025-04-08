Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Шурочкина — об участии в реалити-шоу с сестрой Нюшей: мы там выясняли отношения

Шурочкина — об участии в реалити-шоу с сестрой Нюшей: мы там выясняли отношения
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Мария Шурочкина поделилась своими ощущениями от участия в реалити-шоу «Сокровища императора», которое выходит на канале ТНТ.

— Недавно вы с сестрой принимали участие во втором сезоне реалити-шоу «Сокровища императора» на ТНТ. Как вам этот опыт?
— У меня слов нет, это было незабываемо, мне так понравилось. Я столько эмоций получила! Было много слёз и расстройств, но это для меня очень важно. Там было столько всего было необычного! Да просто попасть в Китай для меня было мечтой, я прям конкретно озвучивала для себя это желание. Мне очень интересна восточная культура, ранее была только в Южной Корее, но в Китае нет. И тут мне пишут, и я понимаю, что осуществление моего желания уже близко! В общем, это было очень круто, мне понравилось.

— А что было самым сложным в ходе проекта?
— Были сложные взаимодействия с сестрой. Мы там выясняли отношения. Также мне трудно принять свои поражения. Сложно смириться с тем, что я не могу сделать всё идеально. У меня есть такая черта — я стремлюсь к идеалу. Как говорил наш тренер, совершенство нам не грозит, но к нему надо стремиться. Когда я не могла сделать что-то, то очень расстраивалась и это выбивало меня из колеи.

Проект открыл мне глаза на многое — как минимум на отношения с сестрой, мы по-другому начали смотреть друг на друга. Надеюсь, что это нам поможет в дальнейшем. Думаю, что нас это сблизило. Хотя казалось, что происходящее нас отдаляет. Нам с сестрой было классно! По сути, наша цель была просто круто провести время вместе. И это осуществилось, — сказала синхронистка в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Рацкевич.

Материалы по теме
«Олимпийская медаль пропитана кровью, потом и болью». Истории синхронистки Шурочкиной
Эксклюзив
«Олимпийская медаль пропитана кровью, потом и болью». Истории синхронистки Шурочкиной
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android