Шурочкина — об участии в реалити-шоу с сестрой Нюшей: мы там выясняли отношения

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Мария Шурочкина поделилась своими ощущениями от участия в реалити-шоу «Сокровища императора», которое выходит на канале ТНТ.

— Недавно вы с сестрой принимали участие во втором сезоне реалити-шоу «Сокровища императора» на ТНТ. Как вам этот опыт?

— У меня слов нет, это было незабываемо, мне так понравилось. Я столько эмоций получила! Было много слёз и расстройств, но это для меня очень важно. Там было столько всего было необычного! Да просто попасть в Китай для меня было мечтой, я прям конкретно озвучивала для себя это желание. Мне очень интересна восточная культура, ранее была только в Южной Корее, но в Китае нет. И тут мне пишут, и я понимаю, что осуществление моего желания уже близко! В общем, это было очень круто, мне понравилось.

— А что было самым сложным в ходе проекта?

— Были сложные взаимодействия с сестрой. Мы там выясняли отношения. Также мне трудно принять свои поражения. Сложно смириться с тем, что я не могу сделать всё идеально. У меня есть такая черта — я стремлюсь к идеалу. Как говорил наш тренер, совершенство нам не грозит, но к нему надо стремиться. Когда я не могла сделать что-то, то очень расстраивалась и это выбивало меня из колеи.

Проект открыл мне глаза на многое — как минимум на отношения с сестрой, мы по-другому начали смотреть друг на друга. Надеюсь, что это нам поможет в дальнейшем. Думаю, что нас это сблизило. Хотя казалось, что происходящее нас отдаляет. Нам с сестрой было классно! По сути, наша цель была просто круто провести время вместе. И это осуществилось, — сказала синхронистка в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Рацкевич.