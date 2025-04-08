Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Синхронистка Шурочкина рассказала, с кем из сборной поддерживает общение

Синхронистка Шурочкина рассказала, с кем из сборной поддерживает общение
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Мария Шурочкина рассказала о том, как складываются её взаимоотношения с подругами по сборной России.

— Ваше окружение практически всё связано со спортом?
— У меня появились друзья, связанные с йогой, мы просто занимаемся вместе. Не скажу, что у меня очень много друзей — скорее, знакомых. Я общаюсь с разными людьми, мне нравится знакомиться. Но и со спортсменами, конечно, продолжаю общаться, но чтобы с кем-то конкретно одним постоянно — такого нет.

— А из спорта с кем общаетесь?
— Мы общаемся, конечно, с Владой Чигирёвой, Светой Ромашиной, Сашей Пацкевич, Дариной Валитовой. А так все просто разошлись по разным уголочкам, и мы общаемся не так, как раньше. Сейчас просто каждый занимается своей жизнью, и это нормально, — рассказала синхронистка в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Рацкевич.

Материалы по теме
Эксклюзив
Шурочкина: раздельные купальники слетали на тренировках, приходилось заканчивать топлес
Материалы по теме
«Олимпийская медаль пропитана кровью, потом и болью». Истории синхронистки Шурочкиной
Эксклюзив
«Олимпийская медаль пропитана кровью, потом и болью». Истории синхронистки Шурочкиной
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android