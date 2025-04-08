Синхронистка Шурочкина рассказала, с кем из сборной поддерживает общение

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Мария Шурочкина рассказала о том, как складываются её взаимоотношения с подругами по сборной России.

— Ваше окружение практически всё связано со спортом?

— У меня появились друзья, связанные с йогой, мы просто занимаемся вместе. Не скажу, что у меня очень много друзей — скорее, знакомых. Я общаюсь с разными людьми, мне нравится знакомиться. Но и со спортсменами, конечно, продолжаю общаться, но чтобы с кем-то конкретно одним постоянно — такого нет.

— А из спорта с кем общаетесь?

— Мы общаемся, конечно, с Владой Чигирёвой, Светой Ромашиной, Сашей Пацкевич, Дариной Валитовой. А так все просто разошлись по разным уголочкам, и мы общаемся не так, как раньше. Сейчас просто каждый занимается своей жизнью, и это нормально, — рассказала синхронистка в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Рацкевич.