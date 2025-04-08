Шурочкина: неприятно, когда меня представляли как сестру Нюши. Я же олимпийская чемпионка

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Мария Шурочкина поделилась своими ощущениями от участия в светских мероприятиях и своим отношением к ним.

— Вы часто ходите на светские мероприятия. Вам кто-то помогает или вы сами образы выбираете?

— Бывают мероприятия, когда мне помогают, но в основном сама выбираю образы. Я люблю это делать. Это та же режиссура, делать всё полностью: одежда, причёска, макияж. Очень люблю шляпы, хотя сейчас уже реже их ношу.

— Насколько вам комфортно находиться на таких тусовках?

— Комфортно. Иногда бывает не совсем комфортно, но не потому, что люди мне не нравятся, а сама сфера мне не близка. Но меня тянет к творческим людям: они более открытые и воспринимают этот мир по-разному. Но я чувствую себя комфортно в любом обществе: могу прийти, пообщаться, уйти. Или не общаться, могу просто понаблюдать за людьми и уйти. Или даже речь произнести.

— Было ли такое, что кто-то не знает вас, что вы олимпийская чемпионка, но знают вашу сестру Нюшу?

— Да, сталкивалась с таким, что меня не знают, а её знают. И мне было, откровенно скажу, неприятно, когда меня представляли как сестру Нюши. Я же всё-таки олимпийская чемпионка. Не то чтобы прям хочется этим кичиться, но это важный титул для спортсмена. И хочется, чтобы о нём говорили. Но всё равно артисты больше на слуху. Это люди, которые развлекают нас. Но если спросить, знают ли все вокруг Майкла Фелпса, то его знают все, — рассказала синхронистка в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Рацкевич.