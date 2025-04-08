«Спасибо, Саша!» Ефимова, Рылов и другие звёзды плавания поздравили Овечкина с рекордом

Федерация водных видов спорта России опубликовала ролик в честь бомбардирского рекорда капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В нём звёзды российского плавания поздравляют соотечественника с историческим достижением.

Юлия Ефимова: Александр, поздравляю тебя с рекордом!

Радмир Габбдуллин: Ты воплощение настоящего, нерушимого русского духа.

Светлана Ромашина: А самое главное – человек с большой буквы.

Владимир Сальников: Выдающееся достижение, поэтому искренне поздравляю.

Евгений Рылов: Хочу пожелать, чтобы ты и дальше улучшал свой рекорд, чтобы и дальше доказывал, что русские – самые лучшие.

Ольга Брусникина: От всей души поздравляю.

Наталья Ищенко: Спасибо за невероятные эмоции.

Евгений Коротышкин: Это было красиво, мы это запомним.

Мария Киселёва: Ты пишешь новую страницу мировой спортивной истории.

Глеб Гальперин: Поздравляю тебя с этим знаменательным и знаковым событием не только для российского, а для всего мирового спорта.

Алла Шишкина: Ты из чемпионской семьи, у тебя чемпионский характер.

Александра Пацкевич: Не останавливайся, только вперёд, мы в тебя верим. Спасибо, Саша!

Напомним, в матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс», состоявшемся 6 апреля, Овечкин забросил 895-ю шайбу и тем самым отодвинул канадца Уэйна Гретцки на второе место (894).