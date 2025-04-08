Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Спасибо, Саша!» Ефимова, Рылов и другие звёзды плавания поздравили Овечкина с рекордом

«Спасибо, Саша!» Ефимова, Рылов и другие звёзды плавания поздравили Овечкина с рекордом
Аудио-версия:
Комментарии

Федерация водных видов спорта России опубликовала ролик в честь бомбардирского рекорда капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В нём звёзды российского плавания поздравляют соотечественника с историческим достижением.

Юлия Ефимова: Александр, поздравляю тебя с рекордом!
Радмир Габбдуллин: Ты воплощение настоящего, нерушимого русского духа.
Светлана Ромашина: А самое главное – человек с большой буквы.
Владимир Сальников: Выдающееся достижение, поэтому искренне поздравляю.
Евгений Рылов: Хочу пожелать, чтобы ты и дальше улучшал свой рекорд, чтобы и дальше доказывал, что русские – самые лучшие.
Ольга Брусникина: От всей души поздравляю.
Наталья Ищенко: Спасибо за невероятные эмоции.
Евгений Коротышкин: Это было красиво, мы это запомним.
Мария Киселёва: Ты пишешь новую страницу мировой спортивной истории.
Глеб Гальперин: Поздравляю тебя с этим знаменательным и знаковым событием не только для российского, а для всего мирового спорта.
Алла Шишкина: Ты из чемпионской семьи, у тебя чемпионский характер.
Александра Пацкевич: Не останавливайся, только вперёд, мы в тебя верим. Спасибо, Саша!

Напомним, в матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс», состоявшемся 6 апреля, Овечкин забросил 895-ю шайбу и тем самым отодвинул канадца Уэйна Гретцки на второе место (894).

Материалы по теме
«Рекорда не должно было случиться». Реакция Америки на великое достижение Овечкина
«Рекорда не должно было случиться». Реакция Америки на великое достижение Овечкина
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android